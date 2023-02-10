Ciro Rius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ciro Rius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ciro Rius kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ciro Rius ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ciro Rius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ciro Rius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ciro Rius

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ciro Rius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ciro Rius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ciro Rius 27 Ekim 1988 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ciro Pablo Rius Aragallo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ciro Rius Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Ciro Rius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Central Córdoba (SdE) futbol takımında oynamaktadır. CA Central Córdoba (SdE) takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ciro Rius'nin CA Central Córdoba (SdE) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ciro Riusboyu ve yaşı kaç

Ciro Rius Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ciro Rius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ciro Rius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ciro Rius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Argentinos Jrs.

11 Ocak 2013 yılında Godoy Cruz

30 Haziran 2013 yılında Argentinos Jrs.

27 Kasım 2013 yılında Aldosivi

30 Haziran 2014 yılında Argentinos Jrs.

1 Temmuz 2014 yılında Defensa

31 Aralık 2015 yılında Argentinos Jrs.

1 Ocak 2016 yılında Defensa

5 Ağu 2016 yılında Lanús

30 Haziran 2017 yılında Defensa

1 Temmuz 2019 yılında Rosario Central

11 Ağu 2020 yılında Defensa

13 Temmuz 2021 yılında Atl. Tucumán

31 Aralık 2022 yılında Defensa

4 Ocak 2023 yılında Central Córdoba

Ciro Rius kimdir

Ciro Rius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ciro Rius şuan CA Central Córdoba (SdE) takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Defensores de Belgrano de Ramallo, River Plate

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Ciro Rius nereli

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