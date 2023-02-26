Cisse Tijani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cisse Tijani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cisse Tijani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cisse Tijani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cisse Tijani 16 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cisse Tijani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Cisse Tijani'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cisse Tijani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cisse Tijani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cisse Tijani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cisse Tijani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cisse Tijani şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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