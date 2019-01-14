Citigroup 4. çeyrek geliri yüzde 2.0 düşüşle 17.1 milyar dolar

ABD'li yatırım bankası Citigroup'un gelirleri, 2018 yılının son çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.0 düşüşle 17.1 milyar dolara indi.

Citigroup dördüncü çeyrek raporuna göre, bankanın 2018'de yıllık geliri ise, bir önceki yıla göre yüzde 1.0 artışla 72.9 milyar dolara çıktı. Bankanın, yılın dördüncü çeyreğinde hisse başına kar payı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 122'lik artışla, 1.65 dolara, hisse başı kar payı yıllık yüzde 328 artışla 6.69 dolara yükseldi.

Citigroup'un dördüncü çeyrek karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 123 artışla, 4.3 milyar dolar oldu. 2018 yılı karını 18 milyar dolar olarak açıklayan Citigroup, yıllık karını yüzde 365 artırmış oldu.

Citigroup CEO'su Michael Corbat, "2018 yılında uzun dönemli finansal hedeflerimiz konusunda sağlam bir gelişme kaydederek, yılı yüzde 10.9 ortalama maddi ortak özkaynak getirisi ve yüzde 57 verim oranı ile tamamladık" dedi.

Verilerin açıklanması sonrasında, Citigroup hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 1.22 düştü.

DHA