Çitliyo çekiliş sonucu 2021 | Çitliyo mini cooper çekilişi | Herkes onu çitliyo çekiliş sonuçları

Peyman Çitliyo tarafından yeni bir çekiliş düzenlenmiş, Çitliyo paketlerinde çıkan şifreyi, ‘herkesonucitliyo.com’a gönderen herkes, Mini Cooper çekilişine katılmaya hak kazanmıştı. Her şifrede 1 çekiliş hakkı olan vatandaşlar, ne kadar şifre gönderirse o kadar çekilişe katılma hakkı oluyordu.

ÇİTLİYO ÇEKİLİŞ SONUCU 2021 | ÇİTLİYO MİNİ COOPER ÇEKİLİŞİ | HERKES ONU ÇİTLİYO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Birinci dönemin çekiliş sonuçlarının 29 Haziran (bugün) tarihinde açıklanacağı bildirilmişti. İkinci dönemin sonucu ise 29 Eylül’de vatandaşlara duyurulacak. Sonuçlar Takvim gazetesinde yayınlanacak.

SONUÇLAR BUGÜN BELLİ OLDU!

Mini cooper kazanan talihli belli oldu! İşte bugün gazetede gazetede yayınlanan sonuç..