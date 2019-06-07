Citroen SUV C3 Aircross 200 bin satış adedine ulaştı

İSTANBUL (AA) - Citroen SUV C3 Aircross, satışa sunulduğu Ekim 2017'den bu yana 200 bin satış adedine ulaştı.

Citroen açıklamasına göre, Citroen SUV C3 Aircross, 2019 yılının başından bu yana gerçekleştirmiş olduğu 60 bin de dahil olmak üzere satışa sunulduğu Ekim 2017'den bu yana 200 bin adet satıldı.

Bu yıl Avrupa siparişleri 2018 yılına göre yüzde 18 artış gösteren Citroen SUV C3 Aircross, sergilediği satış performansıyla Fransa'da C3 modelinin ardından markanın en çok satan ikinci binek otomobili oldu.

Citroen SUV C3 Aircross ayrıca Fransa’da sınıfının en çok satan üçüncü ve Avrupa’nın en çok satan altıncı otomobili oldu. Araç, bu sonuçla Citroën markasının Avrupa pazarındaki büyümesinde ve ilk 12 otomobil markasından biri olmasında çok önemli bir katkı sağlamış oldu.

Benzersiz ve kişiselleştirilebilir tasarımı, sınıfında öncü modülerlik seviyesi ve ayrıca 12 sürüş destek sistemiyle dikkati çeken otomobil, zengin ürün çeşitliliğiyle öne çıkıyor.

Citroen SUV C3 Aircross satışlarının yüzde 60’ı ürün gamının tepe noktası olan Shine versiyonuyla satıldı.

Satışların yüzde 30’unda isteğe bağlı olarak sunulan dört farklı iç mekan ambiyansından biri tercih edildi. Siparişlerin yüzde 25’i kontrast renkli tavandan oluşurken yine satışların yüzde 20'si Renk Paketi (renkli tavan barları eklentileri, köşe kaplamaları, ayna kapakları ve far kaplamaları) ile tercih edildi.

Kaynak: AA