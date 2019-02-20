Civadan etkilenen öğrenciler taburcu oldu

Adıyaman'da bir öğrencinin okula getirdiği civadan etkilenen ve yaklaşık 1 hafta boyunca hastanede gözlem altında tutulan öğrenciler taburcu edildi.

Türkiye Petrolleri Ortaokulu'nda 8. Sınıf öğrencisinin çöpte bulduğu civayı okula getirerek, bir çok öğrencinin temas etmesi panik yaşanmıştı. Hastaneye getirilen 33 öğrenciden 27'sinin kan değerleri yüksek çıktığı için hastanede müşahede altında tutuluyordu. Yaşanan bu paniğin ardından okul 2 gün tatil edilerek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri okulda civa temizliği yapmıştı.

Kan değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle zehirlenme belirtileri olan öğrenciler 1 hafta hastanede müşahede altında tutuldu.

Son yapılan testlerde kan değerleri normale dönen ve sağlık durumları iyi olan 27 öğrencinin tamamı taburcu edildi.

Yetkililer, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve korkulacak herhangi bir durum olmadığını ifade etti.

Kaynak: İHA