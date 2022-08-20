Bir süre önce çektirdiği akciğer filminde kitle tespit edildiğini açıklayarak sevenlerini üzen usta oyuncu Civan Canova'dan acı haber geldi. Ünlü oyuncu Esra Değirmencioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bi yerde, bi zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bi haber sevdiklerine, sevenlerine burdan duyurmak istedim” ifadelerini kullanarak Canova'nın ölüm haberini duyurdu.

Bunun üzerine Canova hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında Civan Canova kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Civan Canova'nın hastalığı neydi? soruların yanıt arıyordu.

CİVAN CANOVA KİMDİR? NERELİ?

Ahmet Civan Canova, 28 Haziran 1955 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası tiyatrocu Mahir Canova, annesi Gündüz Sencer'dir. Küçük yaşta iken anne ve babası ayrıldı, anneannesi tarafından büyütüldü. Annesi ikinci evliliğini oyuncu Kartal Tibet ile yaptı. İlkokul yıllarında Ankara Radyosu'nda babasının yönetmenliğini yaptığı Radyo Çocuk Saati’nde küçük roller aldı. Üvey babası Kartal Tibet onu film setleri ile tanıştırdı. İlkokuldan sonra yatılı olarak TED Ankara Koleji'nde okudu.

1973 yılında Ankara Koleji'nden mezuniyetinin ardından konservatuvar sınavlarına hazırlandığı 1974 yılının yaz aylarında Yılmaz Güney'in Arkadaş filminde oyunculuğa başladı. Aynı yıl Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne kaydoldu. Öğrenciliği sırasında Şerif Gören'in yönettiği Nehir (1977) adlı filmde rol aldı. Konservatuvardan 1979 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatroları kadrosuna girerek İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı, birçok oyunda görev aldı. Sanatçı, tiyatronun yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı. Uzun zaman filmlerde tecavüzcü genç, zengin, şımarık çocuk rollerini canlandırdı.

Yazarlığa ilk kez, 1989 yılında Kör Buluşma isimli bir film senaryosu yazarak başladı. Bu senaryo Kültür Bakanlığının açtığı senaryo yazma yarışmasında ilk ona girdi.1994’te ilk oyunu Kıyamet Sularında'yı yazdı. Bu oyunu Kenan Işık tarafından sahnelendi; İsmet Küntay En İyi Yazar Ödülü’ne ve Avni Dilligil En İyi Tiyatro Yazarı Ödülü'ne değer görüldü. Kızıl Ötesi Aydınlık adlı oyunun sonra yazdığı üçüncü oyunu Sokağa Çıkma Yasağı'nda (1997) bir sayım günü sokağa çıkamayan otel müşterilerinin geçirdikleri bir günü ironik bir dille anlattı. Bu oyun ile Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nü kazandı. 1998'de sanatçı Açelya Akkoyun ile evlendi, çift 2004 yılında boşandı. Canova'nın erkek dünyasına absürt bir bakış içeren Erkekler Tuvaleti (1999), kendi evliliğinden yola çıkarak kaleme aldığı ve kendisinden daha olgun entelektüel bir erkekle evlenen genç bir kadının bakış açısından bu evliliği anlatan tek kişilik Düğün Şarkısı (2002), internet çağının yalnızlaşmış ilişkilerini ele alan Ful Yaprakları (2005), adlı oyunları en çok sahnelenen oyunları arasında yer aldı.

Canova, 1996 yılında Bizim Aile dizisinin senaryosunu yazmış ve dizide Ataç karakterini canlandırmıştır. Çiçek Taksi dizisinde Artist Celal, Paramparça dizisinde Rahmi Gürpınar rollerini canlandırdı.



2006 yılında, Eve Dönüş filmindeki işkenceci polis rolü ile 43. Altın Portakal Film Festivali'nde Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı ve 12. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü “Sis ve Gece” filmindeki Cuma rolünü canlandıran İlyas Salman ile paylaştı.

İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyunculuğa devam eden Canova, Bir Casusa Ağıt oyunundaki rolü ile 2. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülüne (1998), Kaktüs Çiçeği oyunundaki rolü ile 5. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu Ödülü'ne (2001) aday oldu. 2011 yılında Ölüleri Gömün oyunundaki rolü ile Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazanmıştır.



Resim sanatı ile de uğraşan Canova, 2016'da Teşvikiye Erinç Sanat Galerisi'nde, 2017 yılında İstanbul Beyoğlu'ndaki Bitiyatro'da resim sergisi açtı.



Civan Canova, 20 Ağustos 2022 tarihinde, 67 yaşında hayatını kaybetti.

ÖDÜLLERİ

15. Afife Tiyatro Ödülleri : "Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu" - Ölüleri Gömün - İstanbul Devlet Tiyatrosu



12. Sadri Alışık Ödülleri, 2007, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Eve Dönüş



43. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 2006, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Eve Dönüş



Avni Dilligil, 2000, En İyi Oyun Yazarı, Sokağa Çıkma Yasağı



Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü, 1997, Sokağa Çıkma Yasağı



Avni Dilligil En İyi Oyun Yazarı Ödülü, 1996, Kıyamet Sularında



İsmet Küntay En İyi Oyun Yazarı Ödülü, 1994, Kıyamet Sularında



Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1989, En İyi 10 Senaryo dalında ödül, Kör Buluşma

YAZDIĞI OYUNLAR VE SENARYOLAR

Evaristo : Kumbaracı50 - 2013 - Nihal Geylan Goldaş



Kızıl Ötesi Aydınlık : Vardiya Oyuncuları - 2013 - Civan Canova



Gala : Konya Devlet Tiyatrosu - 2010 - Işıl Kasapoğlu



Üstat Harpagona Saygı ve Destek Gecesi : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010 - Levent Öktem



Düğün Şarkısı : İzmir Devlet Tiyatrosu - 2006 - Işıl Kasapoğlu



Ful Yaprakları : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2004 - Turgay Kantürk



Sokağa Çıkma Yasağı : İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1999 - Arif Akkaya



Erkekler Tuvaleti



Kör Buluşma

YÖNETTİĞİ OYUNLAR

Kızıl Ötesi Aydınlık : Vardiya Oyuncuları - 2013 - Civan Canova



Düğün Şarkısı : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2012 - Civan Canova

ROL ALDIĞI BAZI OYUNLAR

Ölüleri Gömün : Irwin Shaw - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2010

Kaktüs Çiçeği : Pierre Barillet\Jean-Pierre Gredy - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001

Bir Casusa Ağıt : George Tabori - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998

Yeşil Papağan Limited : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994

Gizli Oturum : Jean-Paul Sartre - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993

Ölüm Tuzağı : İra Levin - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991

Danton'un Ölümü : Georg Büchner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Lodos (oyun) : Beyazıt Gülercan - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Cadıların Macbethi : William Shakespeare - Uyarlayan Müge Gürman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986

Gül Satardı Melek Hanım : Dinçer Sümer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985

Lysistrata : Aristofanes - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Julius Caesar : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı Örik\Kemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Kırmızı Pabuçlar : Hans Cristian\Robin Short - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983

Barış Gezegeni : Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982

Truva Savaşı Olmayacak : Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1982

Barış Gezegeni : Ülker Köksal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981

Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

Truva Savaşı Olmayacak : Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

Kunduz Kürk : Gerhart Haupttman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980

Yaralı Geyik : Necati Cumalı - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979

Antigone : Jean Anouilh - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1979

ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

F Tipi : Aydın Bulut, Ezel Akay, Sırrı Süreyya Önder, Barış Pirhasan

72. Koğuş : Murat Saraçoğlu - 2010 - Katil Hilmi

Eve Dönüş : Ömer Uğur - 2006 - İşkenceci Polis

Ömerçip : Zeki Alasya - 2003 - Celal

Sır : Ali Özgentürk - 1997

80. Adım : Tomris Giritlioğlu - 1996 - Sedat

Sokaktaki Adam : Biket İlhan - 1995

Acı Lokma : Temel Gürsu - 1986 - Ömer

Hırsız : Zafer Par - 1986

Yıkılan Gurur : Temel Gürsu - 1983 - Naci

Berduşlar : Temel Gürsu - 1982 - Kenan

Mutlu Ol Yeter : Kartal Tibet - 1981

Yaşamak Bu Değil : Temel Gürsu - 1981 - Fatih

Nehir : Şerif Gören - 1977 - Engin

Arkadaş : Yılmaz Güney - 1974 - Halil

ROL ALDIĞI DİZİLER

Üç Kuruş - (2021-2022) - Oktay Çaka

Atiye - (2019-2021) - Mustafa Özgürsoy

Paramparça - 2014

Her Sevda Bir Veda - 2014

Karadayı : Uluç Bayraktar - 2012

Fatmagül'ün Suçu Ne? : Hilal Saral Ünalan - (2011-2012) - Avukat Kadir

Sensiz Yaşayamam : Özer Kızıltan - 2010 - Mummer

Ay Işığı : Taylan Biraderler - 2008 - Yıldırım Duman

Sınıf : Metin Günay - 2008 - Şeref

Eksik Etek : Murat Saraçoğlu - 2007

Arka Sokaklar : Orhan Oğuz - 2007 - Nazım Tahsin / Narkotik Nazım

Esir Kalpler : Taner Akvardar - 2006 - Ekrem Akerman

Çeşm-i Bülbül : Serpil Kurtça - 2005

Gece Yürüyüşü - 2004 - Cüneyt

Çiçek Taksi : Yaşar Seriner - 2000 - Celal Kıraç

Bizim Aile : Sema Okay - 1996 - Ataç

Yalancı Şafak : Osman Sınav - 1990

CİVAN CANOVA KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ?

Civan Canova, 67 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun geçtiğimiz günlerde akciğerinde kitle tespit edilmiş ve hastaneye yatırılarak tedavi altına alınmıştı.



Canova paylaşımında şunları yazmıştı: “Her şey 2014 yılında Gümüşlük sahilinde dolaşırken başladı. Sol bileğimden ameliyatlıydım, kemik ölümü vardı bileğimde onu çıkardılar. Kafeye doğru giderken kapkara bir köpeğin üzerine bastım. Hayvan da sıçradı beni yere attı. Sağ kolumun üzerine düştüm. Orada kemik ölümü, tendon kopması, adele erimesi meydana geldi. Daha sonra MR çekildi ve doktor ‘Protez taktırman gerek' dedi. Onu da ben istemedim, ihmal ettim. 2.5, 3 ay önce feci ağrılarım başladı. Gece uyutmayacak kadar. Hastaneye gittim ve MR çektirdim. Koluma protez takılması gerektiğini söylediler. Fakat o şimdi 2. planda kaldı.Çünkü akciğer filmi çekerken belirsiz bir kitle olduğu tespit edildi. Şimdi bütün ilgi onun üzerine toplandı.15 gündür hastanedeyim. Ailem yanımda. Birkaç gün daha burada kalacağım, sonra taburcu edecekler.”

Son dakika | Akciğerinde kitle tespit edilmişti! Usta oyuncu Civan Canova hayatını kaybetti