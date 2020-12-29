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  3. Civcivlere annelik yapan horoz, tavuklara taş çıkarttı!

Civcivlere annelik yapan horoz, tavuklara taş çıkarttı!

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir şahinin tavuğu kapması sonucu annesiz kalan civcivlere kümesteki horoz annelik yaptı. Horozun annelik yaptığı video sosyal medyada çokça beğeni alırken o anlar ise saniye saniye böyle kameralara yansıdı.

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29 Aralık 2020 Salı 16:52
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