Çivi Çakma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Çivi Çakma Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Çivi Çakma Makinesi Operatörü ne iş yapar, Çivi Çakma Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Çivi Çakma Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Çivi Çakma Makinesi Operatörü Tanımı;

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Çivi Çakma Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Çivi Çakma Makinesi Operatörü Maaşları

Çivi Çakma Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Çivi Çakma Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Çivi Çakma Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.33

Meslek Adı :

Çivi Çakma Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Mobilya iskeleti üretim işlemlerinde metal iskelet bölümlerinin montajını yaparak vidalama, metal iskelet üzerine çivi tabancası ile ahşap çıta çakma ve bazı keçeleri sıkma tabanca ile iskelet üzerine tutturma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Çivi Çakma Makinesi Operatörü,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makine ve malzemeleri kullanıma hazırlamak,

b) Kullanılacak mobilya iskelet parçalarını ve diğer malzemeleri depodan temin etmek,

c) Çivi çakma makinesini kullanıma hazırlamak,

d) Metal mobilya iskeletlerini cıvata ve kaynak ile sabitlemek, montajlamak

, e) İskelet yan klapalarına ahşap çıta yerleştirerek makineyle çivi ile çakmak,

f) İskelet makaslarını iskelete yerleştirmek ve sabitlemek,

g) Bazı ürünlerde iskelet üzerine keçe yerleştirmek ve zımbalayarak sabitlemek,

h) Çalışma alanının genel temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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