Civil (çeçil) Peynir İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Civil (çeçil) Peynir İmalatçısı görev tanımı nedir, Civil (çeçil) Peynir İmalatçısı ne iş yapar, Civil (çeçil) Peynir İmalatçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Civil (çeçil) Peynir İmalatçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Civil (çeçil) Peynir İmalatçısı Tanımı;

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Civil (çeçil) Peynir İmalatçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Civil (çeçil) Peynir İmalatçısı Maaşları

Civil (çeçil) Peynir İmalatçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Civil (çeçil) Peynir İmalatçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Civil (çeçil) Peynir İmalatçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7513.22

Meslek Adı :

Civil (çeçil) Peynir İmalatçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Süt Ürünleri İmalatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yağı alınmış sütü çeşitli İşlemlerden geçirerek iplik şeklinde tel tel olan civil peynirini imal eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Civil(Çeçil) Peynir İmalatçısı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fabrikaya gelen sütü alım teknesinde pastörizeye verilerek 45-55 derecede ısıtarak yağını ve kremasını almak,

b) Seperator çıkışı, kazanlara alınan sütün sh tayinini yapmak,

c) İstenilen Sh a gelen süt 45 derece sıcaklıkta iken peynir mayası katmak,

d) Sütün bulunduğu kazanın buharı açılarak mayanın sütte kesmesini sağlamak,

e) Maya sütte kestikten sonra şıratı sütün üzerine süt toparlanıncaya kadar dökmek.

f) Kazan sıcaklığı 55 dereceye gelince kazanın buharını kapatmak,

g) Kazan içindeki peyniri istenilen büyüklüklerde keserek hamur gibi yoğurmak,

h) Yoğurma işi bittikten sonra peyniri sırıklara asmak,soğudukça uzayan peyniri tekrar üzerine atarak bu işi peynir tel tel oluncaya kadar sürdürmek,

i) Soğuma işlemi tamamlanan peyniri uygun gramajlarda keserek ambalaj bölümüne göndermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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