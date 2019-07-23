Çizgi film kahramanları mozaik sanatı ile tasarlanacak

Yaz tatilini İstanbul'da geçiren çocuklar en sevdikleri çizgi film kahramanlarına mozaik sanatı ile canlandıracak.

Yaz tatilini İstanbul'da geçiren çocuklar için Akbatı, eğlencenin yanı sıra sanatla hayal gücünü birleştiren etkinlikler düzenleyecek. yapılan duyuruya göre minik misafirler, 27 Temmuz Cumartesi günü 13.00- 16.00 saatleri arasında en sevdikleri çizgi film kahramanlarına mozaik sanatı ile canlandıracak. Küçük küçük ve birbirinden farklı parçaları bir araya getirerek favori çizgi kahramanlarını yapacak olan çocuklar unutulmaz bir hafta sonu geçirecek. Minik misafirlerinin kreatif becerilerini destekleyen ve eğlenceli vakit geçirmesini sağlayan mozaik atölyesi 27 Temmuz Cumartesi günü 13.00 ile 16.00 saatleri arasında üç seans olarak, AVM'nin zemin kat havuz önünde gerçekleşecek.

Kaynak: İHA