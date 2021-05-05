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Çizgi Film ve Animasyoncu Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Çizgi Film ve Animasyoncu meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Çizgi Film ve Animasyoncu meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Çizgi Film ve Animasyoncu Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2166.17
 
Meslek Adı : Çizgi Film ve Animasyoncu
 

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Grubu : Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar
  
Meslek Birim Grubu : Grafik Ve Multimedya Tasarımcıları
 
Gereken Minimum Eğitim  Düzeyi : Lisans

Meslek Tanımı : Proje çerçevesinde, hedef kitleye uygun olarak sanal ve gerçek nesnelerin iki veya üç boyutlu tasarımını yapan, nesnelerin hareketleriyle bir hikaye anlatan, hikayeyi izlenebilir gösteri olarak hazırlayan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları : Çizgi Film ve Animasyoncu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: 

a) Animasyon senaryosu yazmak,
b) Fikirleri, modelleme ve animasyon programlarını kullanarak    
    grafiklere ve animasyonlara dönüştürmek,
c) Bilgisayar programları kullanarak televizyon, film veya video  
     oyunları için karakter oluşturmak,
d) Tasarım ekibinin animasyon dizilerini görselleştirmesine 
    yardımcı olmak için senaryonun film çekilmeden önce   
     görselleşmiş taslak halini hazırlamak,
e) Renk ve ışık efektleri kullanarak tasarımlara boyut eklemek,
f) Film müziği ile senkronizasyon için karakter hareketlerinin 
    zamanlamasını geliştirmek,
g) İhtiyaçları anlayıp, senaryoları incelemek ve hikaye 
     senaryolarını tasarlamak ve animasyonlar oluşturmak ve 
     düzenleme yapmak için müşteri ve üretim ekibi üyeleriyle   
     işbirliği yapmak,
h) Animasyon içerikli sinema filmi ve reklam filmi kurgulamak, 
    yönetmek.
i) Arka plan ve grafikler dahil olmak üzere animasyon katmanlarını 
    bir araya getirmek için editörlerle çalışmak,
j) Nihai ürünün müşterinin ihtiyaçları ile uyumlu olmasını, bütçe 
    dahilinde ve planlanan zamanda teslim edilmesini sağlamak,
k) Animasyonun son halini müşteri onayına sunmak,
l) Animasyon teknolojileri ile farklı disiplinleri bütünleştirerek 
    eğitim simülasyonları hazırlamak,

     vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çizgi Film ve Animasyoncu Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu) mesleği için “8342.32” kod olarak kullanılır iken Deniz Araçları Tesisat Donatım Teknisyeni mesleği için “3151.07” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Çizgi Film ve Animasyoncu Meslek Kodu “2166.17” olarak belirlenmiştir.

 

 

 
Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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