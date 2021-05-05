Çizgi Film ve Animasyoncu Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 2166.17



Meslek Adı : Çizgi Film ve Animasyoncu



Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar



Meslek Birim Grubu : Grafik Ve Multimedya Tasarımcıları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Tanımı : Proje çerçevesinde, hedef kitleye uygun olarak sanal ve gerçek nesnelerin iki veya üç boyutlu tasarımını yapan, nesnelerin hareketleriyle bir hikaye anlatan, hikayeyi izlenebilir gösteri olarak hazırlayan kişidir.



Görev ve İşlem Basamakları : Çizgi Film ve Animasyoncu, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Animasyon senaryosu yazmak,

b) Fikirleri, modelleme ve animasyon programlarını kullanarak

grafiklere ve animasyonlara dönüştürmek,

c) Bilgisayar programları kullanarak televizyon, film veya video

oyunları için karakter oluşturmak,

d) Tasarım ekibinin animasyon dizilerini görselleştirmesine

yardımcı olmak için senaryonun film çekilmeden önce

görselleşmiş taslak halini hazırlamak,

e) Renk ve ışık efektleri kullanarak tasarımlara boyut eklemek,

f) Film müziği ile senkronizasyon için karakter hareketlerinin

zamanlamasını geliştirmek,

g) İhtiyaçları anlayıp, senaryoları incelemek ve hikaye

senaryolarını tasarlamak ve animasyonlar oluşturmak ve

düzenleme yapmak için müşteri ve üretim ekibi üyeleriyle

işbirliği yapmak,

h) Animasyon içerikli sinema filmi ve reklam filmi kurgulamak,

yönetmek.

i) Arka plan ve grafikler dahil olmak üzere animasyon katmanlarını

bir araya getirmek için editörlerle çalışmak,

j) Nihai ürünün müşterinin ihtiyaçları ile uyumlu olmasını, bütçe

dahilinde ve planlanan zamanda teslim edilmesini sağlamak,

k) Animasyonun son halini müşteri onayına sunmak,

l) Animasyon teknolojileri ile farklı disiplinleri bütünleştirerek

eğitim simülasyonları hazırlamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çizgi Film ve Animasyoncu Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu) mesleği için “8342.32” kod olarak kullanılır iken Deniz Araçları Tesisat Donatım Teknisyeni mesleği için “3151.07” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Çizgi Film ve Animasyoncu Meslek Kodu “2166.17” olarak belirlenmiştir.