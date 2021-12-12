Cızlam ne demek, TDK'ya göre Cızlam kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cızlam ne demek? Cızlam TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cızlam kelimesi. Peki cızlam ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cızlam nedir, cızlam kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CIZLAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cızlam kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre cızlam kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kaçma, savuşma



CIZLAM KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- cızlamı çekmek (veya cızlam etmek)

