Cizre Belediyesi korona virüse karşı mahalleleri baştan aşağı temizliyor

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde toplam 275 bin kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı önlem almaya ve vatandaşların sağlığını korumak için çalışmalarına devam ediyor.

Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgını kapsamında, ilçe geneli rutin temizliğin yanı sıra 30 kişilik ekiple birlikte mahalleleri baştan aşağı temizliyor. Cizre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınına karşı bir yandan rutin temizlik işlerini yaparken, bir yandan da "Sokakta temizlik var" projesi ile Dicle, Yafes, Nur, Konak, Şah, Alibey, Cudi, Dağkapı, Sur ve Kale Mahallesindeki boş arsalarda biriken çöpleri topluyor. Belediye ekipleri, su oluklarında biriken kum ve çamurları kürekle temizleyerek, sokak ve caddeleri baştan aşağı süpürerek, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan tüm noktaları temizliyor. Daha temiz ve yaşanabilir bir ilçe oluşturmak adına temizlik hizmetini kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Cizre Belediye Başkan Vekili ve Kaymakam Davut Sinanoğlu, "Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik ortamlarda yaşamlarını devam ettirmeleri amacıyla başlattığımız temizlik seferberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz, mahallelerimizi baştan aşağı temizliyor. Bu sayede ilçemizde bulunan tüm mahallelerimize eşit ve sürekli temizlik hizmeti vermiş oluyoruz. Temizlik hizmetimizi büyük bir sorumlulukla yerine getirirken vatandaşlarımızdan da isteğimiz bu konuda duyarlı davranmalarıdır. En iyi temizlik kirletmemektir" dedi.

Kaynak: İHA