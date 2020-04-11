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  3. Cizre Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Cizre Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama ve su bırakmaya devam ediyor.

Cizre Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi, sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama ve su bırakmaya devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine sokak hayvanları için genelge gönderildi. Bu kapsamda Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu'nun talimatıyla korona virüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin muhtelif yerlerine zabıta ekiplerimizce kedi ve köpek mamaları bırakıldı.

Cizre Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Cizre Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Kaynak: İHA




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