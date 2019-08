Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu göreve başladı

İçişleri Bakanlığı 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Yozgat'ın Boğazlıyan İlçe Kaymakamlığından Şırnak'ın Cizre İlçe Kaymakamlığına atanan Davut Sinanoğlu görevine başladı.

Cizre Kaymakamlığına atanan Davut Sinanoğlu, görevine kurum müdürleri ile yaptığı toplantıyla başladı. Kaymakam Sinanoğlu, "Makam, mevkiler halka hizmet etmek içindir. Asıl izzet ve şeref buralarda değil hakka ve halka hizmettedir. Samimi bir şekilde çalışırken en büyük yardımcımız destekçimiz hizmet bekleyen Cizreliler ve onların duası olacaktır. Sahip olduğu kültürel ve tarihi mirası ile medeniyetimizin önemli merkezlerinden birisi olan Şehri Nuh'a değerli Cizrelilere hizmet edecek olmanın büyük bir onur olduğunu ve ağır bir sorumluluk gerektirdiğini. El Cezeri'nin, Melaye Ciziri'nin ve daha nice bilim adamı, ulemanın torunları kıymetli Cizrelilere hizmet edecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığımı da ifade etmek isterim" dedi.

Cizre'ye hizmet ederken bazı öncelikler doğrultusunda hizmet üreteceklerine vurgu yapan Sinanoğlu; "Cizreli hemşerilerimizin can ve mal güvenliği konusunda devletimizin son yıllarda yaptığı çalışmalar tahkim edilecektir. Cizrelinin canının, malının, huzurunun ve güvenliğinin 7-24 koruyucusu olmaya daha güçlü bir şekilde devam edilecektir. İş ve istihdam oluşturulması bir diğer önceliğimiz olacaktır. Milletin vergileriyle yapılan her hizmette mutlaka gençlerimize, kadınlarımıza istihdam yaratılması hedefimiz olacaktır. Dezavantajlı kesimlere yani işsize, engelliye, ihtiyaç sahibi ailelere, kadınlara yönelik sosyal, ekonomik çalışmalar ve projeler diğer önceliğimiz olacaktır. Uyuşturucu ile mücadele daha etkin bir şekilde yürütülecektir. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz baş tacımız. Tüm kurum ve kuruluşlar onların yanında olacaktır. Eğitimde başarı ve kalite artırılacak, imkanlarımızı merkezi ve yerel imkanlar Cizre'nin çocukları için seferber edilecektir. Daha birçok alanda ortak akılla oluşturacağımız hedeflere ulaşma noktasında samimi gayret gösterilecek, mesai gözetilmeyecektir. Bu amaçlara ulaşırken çalışma anlayışımız şu şekilde olacaktır. Güler yüzlü devlet, bürokrasiyi aşan devlet. Proje ve hedef odaklı çalışma, proaktif bir yönetim anlayışı. Rehberlik eden bir kamu çalışanı, çözüm odaklı ve bardağın dolu tarafından bakan anlayış. Açık, şeffaf ve hesap verilebilirlik ön planda olacaktır. Baba malı değil devlet millet, ulaşılabilir ve erişilebilir devlet anlayışı içinde olacağız. Her kesime eşit mesafede ve farklılıkları kucaklayan bir anlayış içinde olacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA