Cizre Milli Eğitim Müdürü Cazım eğitim yılını değerlendirdi

2019 eğitim ve öğretim yılını değerlendirdi.

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılının 45 bin 980 öğrencinin karne alması ile sona erdiğini kaydeden Cazım, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde başarılı bir yıl geçirdiklerine inandıklarını söyledi. Cazım, "Alınan bu karneler yavrularımızın bir yıllık emeklerinin karşılığıdır. Onlar bu karne ile emeklerinin karşılığını aldılar. Eksikleri varsa çocuklarımız onları gözden geçirerek güzel bir tatil geçirecekler. Huzur ve güven ortamının oluyor olması eğim öğretimin doğrudan işlenmesine vesile oluyor. Biz 2018-2019 eğitim öğretim yılında birçok etkinlikler düzenledik. Çok yönlü olan bu etkinlikler akademik başarının arttırılmasından tutun ahlaki gelişimlerin kazanılmasına kadar farklı farklı alanlarda farklı farklı aktiviteler sergiledik. Hafta sonları öğretmenlerin motivasyonunu arttırmak adına eğitim seminerleri düzenledik. Eğitimin en büyük etkenlerinden biri olan velilerimizi eğitimde aktif kılmak için Ailem Eğitimde Projesini hayata geçirdik. Okul öncesi eğitiminde yüzde 90'lara varan bir devamlılık var buda bizim için büyük bir başarı. Özellikle bizim bölgemizde okul öncesi eğitim diğer bölgelere göre daha da büyük bir önem arz ediyor. Çünkü çocuklarımız ana dilleri Kürtçe olduğu ve evde sürekli Kürtçe konuştukları için okula daha hazır hale gelmeleri adına okul öncesi eğitim Cizre'de ayrıca bir önem kazanıyor. Okul öncesi eğitimde çocuklarımıza çok güzel beceriler kazandırılıyor. Bu anlamda da okul öncesi eğitimde de çok verimli bir dönem geçirdiğimiz kanaatindeyim" dedi.

Kaynak: İHA