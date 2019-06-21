Cizre MYO’da mezuniyet coşkusu

Şırnak Üniversitesi Cizre Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan öğrenciler için kep atma ve mezuniyet töreni düzenlendi.

Kep atma ve mezuniyet törenine Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Şırnak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Şimşek ve Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz, Cizre Meslek Yüksekokulu Müdürü Vedat Sönmez, TSO Başkanı Salih Sefinç, ESO Başkanı Hafzullah Memduhoğlu, kurum müdürleri, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Arıcan, üniversitelerin hem nitelikli insan gücünü ortaya koyduğunu hem de bir hayat formasyonu oluşturduğunu söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından çocuk gelişimi bölümü birincisi Tahir Değer, muhasebe bölümü birincisi Veysi Didim ve bilgisayar programcılığı bölüm birincisi Doğan Mungan'a teşekkür plaketi ve diplomaları Cizre Kaymakamı Faik Arıcan, Şırnak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Şimşek ve Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz tarafından verildi.

Diploma dağıtım töreninden sonra öğrenciler keplerini havaya fırlatıp mezun olmanın sevincini yaşadı.

Kaynak: İHA