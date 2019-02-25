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  3. Cizre’de 2. Geleneksel Nergis Festivali başladı

Cizre’de 2. Geleneksel Nergis Festivali başladı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 2. Geleneksel Nergis Festivali etkinlikleri başladı.

Cizre’de 2. Geleneksel Nergis Festivali başladı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 2. Geleneksel Nergis Festivali etkinlikleri başladı.

Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 2. Geleneksel Nergis Festivali etkinlikleri kapsamında ilk olarak bir bahçede fotoğraf yarışması düzenlendi. Fotoğraf yarışmasının ardından Bırca Belek'te yemek yarışması düzenlenirken, Atatürk Parkı'nda sokak basketbolu, Nuh Nebi Meydanı'nda Kafkas halk oyunları gösterisi ve Millet Kıraathanesi'nde ise resim, şiir ve kompozisyon yarışması gerçekleştirildi.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, 2. Geleneksel Nergis Festivali etkinliklerinin başladığını belirterek tüm vatandaşları etkinlik alanlarına davet etti.

Cizre’de 2. Geleneksel Nergis Festivali başladı

Cizre’de 2. Geleneksel Nergis Festivali başladı

Kaynak: İHA

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