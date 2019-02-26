Cizre’de iki aile arasında taşlı sopalı kavga: 5 yaralı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 5 kişi yaralanırken, tarafları polis ayırdı.

Edinilen bilgilere göre, Cudi Mahallesi Eski Mezbahana mevkii Gülen Caddesinde ikamet eden iki aile bireyleri arasında sözlü başlayan tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Vatandaşların olayı bildirmesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polisler kavga eden tarafları güçlükle ayırdı. Çıkan olaylarda 1'i kadın 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavgaya karışan iki aile bireyleri birbirlerinden şikayetçi olduklarını beyan edince polisler tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA