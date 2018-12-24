Cizre’de ‘Mesleki kariyer ve meslek tanıtım programı’ düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Kızılay Cizre Şubesinin "Şenlendirme Projesi" kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesinde öğrencilere yönelik düzenlenen "Mesleki Kariyer ve Meslek Tanıtım Programı" düzenlendi.

Kızılay Cizre Şubesinin "Şenlendirme Projesi" kapsamında düzenlemiş olduğu Meslekleri ve Meslek Sahiplerini Tanıtım Projesi kapsamında düzenlediği ikinci etkinlik Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesinde gerçekleşti. Eczacı Azize Gökalp, İnşaat Mühendisi Fahrettin Aşkın, Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Hidayetullah Erzen ve Avukat Adnan Tüzün'ün konuşmacı olarak katıldığı "Mesleki Kariyer ve Meslek Tanıtım Programında" lise öğrencilerine yönelik meslek hayatlarına ulaşmalarında yaşadıkları sıkıntılar, çalışma ortamları, üniversite eğitiminin önemi ve üniversite seçimi ile ilgili öğrencilere bilgi verdi.

Cizre Kızılay Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Yıldırım, Programın gerçekleşmesine katkı sunan Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve okul müdürü Ömer Zeren'e vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA