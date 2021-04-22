Cizre’de polislerden miniklere sürpriz! Anaokulu öğrencilerine mesleği tanıttılar

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, anaokulunda görevli öğretmenlerin talebi üzerine 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Anaokulunda eğitim gören öğrencilere yönelik meslek tanıtımı ve trafik kuralları eğitimi gerçekleştirdi. Cizre İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk'ün katıldığı etkinlikte görevli polis memurları tarafından öğrencilere polislik mesleği ve trafik kuralları hakkında geniş bir biçimde bilgi verildi.

EĞİTİCİ ÇİZGİ FİLM İZLETİLDİ

Öğrencilere basit trafik kuralları sunumla anlatılarak, eğitici çizgi film izletildi. Polisler eğitimin ardından bilgilerinin pekişmesi için izletilen sunum ve çizgi film hakkında soru-cevap yöntemi ile öğrencilerle sohbet etti. Keyifli anların yaşadığı etkinlik sonunda öğrencilere boyama kitabı ve trafik düdüğü hediye edildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı