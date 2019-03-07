Cizre’de üstyapı çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, belediye ekipleri tarafından başlatılan üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Cudi Mahallesi'nde yapılan asfalt çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Arıcan, yerinde incelediği sıcak asfalt çalışması ile ilgili talimat verdi. Kaymakam Arıcan, çalışmaların hızlandırılması ve vatandaşların mağdur edilmemesini istedi.

Kaynak: İHA