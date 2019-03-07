İstanbul12 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Cizre’de üstyapı çalışmaları devam ediyor

Cizre’de üstyapı çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, belediye ekipleri tarafından başlatılan üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Cizre’de üstyapı çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, belediye ekipleri tarafından başlatılan üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, Cudi Mahallesi'nde yapılan asfalt çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Arıcan, yerinde incelediği sıcak asfalt çalışması ile ilgili talimat verdi. Kaymakam Arıcan, çalışmaların hızlandırılması ve vatandaşların mağdur edilmemesini istedi.

Cizre’de üstyapı çalışmaları devam ediyor

Cizre’de üstyapı çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.