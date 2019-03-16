Cizre’de ’Yap Ama Bozma’ etkinliği düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde "Yap Ama Bozma" etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, 30 dakika içinde kendilerine verilen yapbozu tamamlamaya çalıştı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Kızılayı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hamilik Okulu Vakfı tarafından ortaklaşa "Yap Ama Bozma" etkinliği düzenlendi. Cizre Fen Lisesi spor salonunda düzenlenen etkinlikte, 200 lise öğrencisi Kırmızı Medrese ve Mem-u Zin yapbozlarını 30 dakika içinde yapmaya çalıştı. Bireysel ve takım halinde yapılan iki kategorideki yarışmada dereceye giren ilk üç öğrenciye para ödülü verildi.

Kızılay Genel Müdürlüğü Proje Koordinatörü Kamile Canbay, yarışmanın Cizre'de ilk kez düzenlendiğini bunu her yıl yaymak istediklerini belirtti. Canbay, etkinlikleri "Yap Ama Bozma" olarak sembolleştirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İsmi kurgularken Cizre gerçeklerini ve ülkemizin güzelliğine konsantre olmaya çalıştık. Bozmak kolay yapmak zordur. İlerlemek için sürekli yapmak lazım. O yüzden de biz yap ama bozma dedik. Sevgi birleştiren bir şey ve bir sevgi bin sevgiyi getirir. Sonra da gelse bile o bin sevgi o bir sevginin kapısını açar. Bugün bu yarışma ile yüzlerce genci bir araya getirip bunu adeta bütün ülkemize ve dünyaya haykıran ve bunu bir yarışma konsepti ile kuran bir kurgu kurdu. İnşallah bundan sonra da Cizre merkezinde bütün bölgeyi ve ülkeyi içine alacak şekilde halkayı genişleterek ilerleyecek."

Kızılay Cizre Şube Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Yıldırım da 14 liseden yaklaşık 600 öğrencinin katıldığı 2 kategoride oluşan 70'lik ve 150'lik parçadan oluşan yapboz yarışmasındaki amaçlarının Cizre'nin temel değerlerini Türkiye'ye tanıtmak olduğunu söyledi. İlk kez düzenledikleri yarışmayı her yıl genişletmek istediklerini ifade eden Yıldırım, "Yarışmada dereceye giren birinciye 800, ikinciye 700 ve üçüncüye 600 lira ödülümüz olacak" dedi.

Cizre Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Av. Elif Tüzün de Cizre'nin tarihi geçmişinin Hz. Nuh tufanına kadar gittiğini belirterek amaçlarının öğrencilere tarihi ve kültür bilincini yansıtmak olduğunu söyledi.

Yarışmayı 9 dakikada tamamlayarak birinci olan Cizre Mehmet Akif Ersoy Lisesi 9. sınıf öğrencisi Evin Öncel, yarışmada ilçenin tarihi önemi olan Kırmızı Medrese'nin parçalarını birleştirip birinci olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yarışmada dereceye giren ilk üç öğrenciye para ödülü verildi.

Kaynak: İHA