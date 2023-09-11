Cizre’de yüzlerce çocuk namaz etkinliğinde buluştu

Kur'an Nesli Platformu tarafından Şırnak'ta 45 ayrı noktada düzenlenen 15 günlük namaz kampında, namaz kılmayı öğrenen yüzlerce çocuk için etkinlik düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Cizre’de yüzlerce çocuk namaz etkinliğinde buluştu

Kur'an Nesli Platformu tarafından Şırnak'ta 45 ayrı noktada düzenlenen 15 günlük namaz kampında, namaz kılmayı öğrenen yüzlerce çocuk için etkinlik düzenlendi.

Şırnak'ta 45 ayrı noktada düzenlenen ve yüzlerce çocuğun katılarak namaz kılmayı öğrendiği kampın finali, Cizre Kalesi içi Mir Bahçesi Parkında düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi. Etkinlik, kampa katılan çocukların İkindi namazı kılmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı programda, çocuklar ezberledikleri ayet ve hadisleri okudu. İlahi sanatçısı Salih Gül ve çocukların okuduğu ilahilerle program devam etti. Program, yapılan dua ile son buldu.

"45 ayrı noktada yüzlerce çocuk namazı öğrendi"

Platformun Şırnak Koordinatörü Kadri Özalp, "Kur'an Nesli Platformu'nun her yıl yaptığı hayat namazla güzeldir programını bu sene de Allah'a hamdolsun güzel bir şekilde tamamladık. Her yıl ağustos ve eylül aylarında 15 gün boyunca çocuklara namaz eğitimi veriliyor. Günümüz şartlarında ki ahlaki bozukluklara karşı bizim de görevimiz olan çocuklarımıza İslami terbiye vermek maksadıyla yaptığımız bu etkinlikler hayırlara vesile olur inşallah. Şırnak koordinatörlüğü olarak yaklaşık 45 merkezde bine yakın öğrenciye 15 gün süren eğitimlerle çocuklarımıza namazı öğretmeye çalıştık. Abdest, namaz ve edep derslerini işledik" dedi.

Cizre’de yüzlerce çocuk namaz etkinliğinde buluştu

Cizre’de yüzlerce çocuk namaz etkinliğinde buluştu

Cizre’de yüzlerce çocuk namaz etkinliğinde buluştu

Cizre’de yüzlerce çocuk namaz etkinliğinde buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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