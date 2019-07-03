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  3. Cizre’nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert görevine başladı

Cizre’nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert görevine başladı

Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesine göre Şırnak Cumhuriyet Savcılığından, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Korhan Sert, görevine başladı.

Cizre’nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert görevine başladı

Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesine göre Şırnak Cumhuriyet Savcılığından, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Korhan Sert, görevine başladı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcısı olan Abdulhamit Durgut'un iki yıllık görev süresinin dolmasının ve Isparta'nın Yalvaç ilçesine atanmasının ardından, Cizre'ye atanan Korhan Sert, görevine başladı.

Cizre’nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert görevine başladı

Cizre’nin yeni Cumhuriyet Başsavcısı Korhan Sert görevine başladı

Kaynak: İHA

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