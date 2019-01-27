Cizrespor evinde Ankara Adliyespor’u 2-1 yendi Spor Toto 3. Lig 3. Gurupta mücadele eden Cizrespor kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Ankara Adliyespor'u 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

A+ A-