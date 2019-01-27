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Cizrespor evinde Ankara Adliyespor’u 2-1 yendi

Spor Toto 3. Lig 3. Gurupta mücadele eden Cizrespor kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Ankara Adliyespor'u 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Cizrespor evinde Ankara Adliyespor’u 2-1 yendi

Spor Toto 3. Lig 3. Gurupta mücadele eden Cizrespor kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı Ankara Adliyespor'u 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Cizrespor Burak Koçer ve Ekrem Sütçü'nün attığı gollerle rakibini 2-1 yendi. Konuk takım Ankara Adliyesporun golünü ise Hakan Akman kaydetti.

Stat: Hamit Özalp Şehir Stadyumu

Hakemler: Yakup Özhan xx, Musa Murat Emre xx, Mert Bulut xx

Cizrespor: Engin Tuna xx, Emre Yüksektepe xx, Safa Yıldırım xx, Cemal Doğu xx (Mustafa Coşkun Dk.87), Ekrem Sütçü xxx, Burak Koçer xx, Mehmet Albayrak xx, Emrah Çalışlar xx, Nureddin Ersoy xx (Mert Yıldırım Dk.78 x), Atilla Erel xxx, Semih Mustafa Usta xx (Yusuf Kerçin Dk.72 xx)

Ankara Adliyespor: Burak Cengiz xx, Deniz Keskin xx, Cevher Toktaş xx, Mustafa Serkan Koparan xx, Kaan Aygün x (Osman Doğru Dk.62 x), Fatih Somuncu x (Aykut Çakay Dk.90), Salih Sarıkaya xx, Mert Güney x, Hakan Akman xx, Erol Can Akdağ xx, Serkan Şirin xx (Oğuzhan Demirer Dk.77 x)

Goller: Burak Koçer (Dk.1) Ekrem Sütçü (Dk.89) (Cizrespor) Hakan Akman (Dk.11) Ankara Adliyespor

Sarı Kartlar: Atilla Erel (Cizrespor) Deniz Keskin, Salih Sarıkaya, Mert Güney (Ankara Adliyspor)

Cizrespor evinde Ankara Adliyespor’u 2-1 yendi

Cizrespor evinde Ankara Adliyespor’u 2-1 yendi

Kaynak: İHA

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