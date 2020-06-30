CK Enerji’den pandemi döneminde 4 hastaneye şarj istasyonu

Hayatı Aydınlat Projesi ile engelli vatandaşların hayatına dokunan CK Enerji Akdeniz Elektrik ,Kepez Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne akülü sandalye şarj istasyonu kurdu. Şirketin 4 yeni istasyonla birlikte Antalya'ya kazandırdığı şarj istasyonu sayısı da 6'ya ulaştı.

Hayatı Aydınlat projesi kapsamında, çalışanlarından oluşan gönüllü korosuyla engelliler yararına konserler düzenleyen ve akülü sandalye şarj istasyonları kuran CK Enerji Akdeniz Elektrik, bu yıl 26 Şubat'ta Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı protokolün ardından başlattığı çalışmaları tamamladı. Mart ayında Türkiye'yi etkisi altın alan Kovid-19 salgınına rağmen projeyi sürdüren CK Enerji Akdeniz Elektrik, 4 akülü sandalye şarj istasyonunu daha bölgenin hizmetine sundu. Kepez Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde engelli vatandaşların kullanımı için devreye alınan 4 yeni istasyonla birlikte şirketin kurduğu akülü sandalye şarj istasyonu sayısı da 6'ya çıktı.

Günün her saatinde ücretsiz

Engelli vatandaşların sağlık hizmetlerinden çok daha rahat yararlanabilmesine destek olmayı hedeflediklerini dile getiren CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, "İl Sağlık Müdürlüğü'müz ile bu yıl Şubat sonunda bir protokol imzalamıştık. Ardından Kovid-19 salgını süreci başladı. Biz bu zorlu süreçte de çalışmalarımıza devam ettik ve protokol ile belirlenen 4 hastanemizde akülü sandalye şarj istasyonlarımızı Haziran ayı itibarıyla devreye aldık. Vatandaşlarımız günün her saatinde ücretsiz olarak bu istasyonlardan akülü sandalyelerini şarj edebilecek. Engelli vatandaşlarımızın gerek sosyal hayata katılımı gerekse tedavileri sırasında kesintisiz hizmet alabilmelerine imkan sağlayacak olan istasyonlarımızın bölgemize hayırlı olmasını dilerim" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İHA