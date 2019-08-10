ÇKA’dan 36 projeye 15 milyon liralık destek

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2019 yılı Mali Destek Programı Proje Teklif Çağrısı Sonuçları açıklandı. Yaklaşık 15 milyon TL bütçe tahsis edilen programa başvuran 134 projeden 36'sı destek almaya hak kazandı.

ÇKA tarafından yürütülmekte olan 2019 yılı Mali Destek Programı kapsamında başvurusu yapılan projelerin değerlendirme süreci tamamlandı. ÇKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Yeni Ürün Geliştirme Mali Destek Programına 15 milyon TL bütçe tahsis edilirken, 134 proje başvurusu alındığı bildirildi. Program kapsamında 36 projenin destek almaya hak kazandığı ifade edilen açıklamada, "2019 yılı Mali Destek Programı kapsamında 36 projeye 14 milyon 910 bin TL finansman desteğinin sağlanması ve yararlanıcıların eş finansmanı ile birlikte bölgede yaklaşık 32 milyon TL kaynağın harekete geçirilmesi hedeflenmektedir" denildi.

Bu programla birlikte kuruluşundan bugüne 28 mali destek programı ile 3 bin 733 proje başvurusu alan ÇKA'nın, bu çerçevede bölge kalkınması için 262 milyon TL kaynak tahsis ettiği kaydedilen açıklamada, açıklanan 36 başarılı proje ile birlikte ajansın destekleyeceği toplam proje sayısının 805'e yükseleceği belirtildi.

Kaynak: İHA