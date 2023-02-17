Clarence Coynault Loriot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clarence Coynault Loriot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clarence Coynault Loriot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clarence Coynault Loriot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clarence Coynault Loriot 25 Mart 2002 tarihinde Créteil şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Fransa,Guadeloupe uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clarence Coynault Loriot Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Clarence Coynault Loriot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympic Club Charleroi Farciennes futbol takımında oynamaktadır. Olympic Club Charleroi Farciennes takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Clarence Coynault Loriot'nin Olympic Club Charleroi Farciennes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Clarence Coynault Loriot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clarence Coynault Loriot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Clarence Coynault Loriot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clarence Coynault Loriot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Temmuz 2021 yılında FC Chambly B

1 Ekim 2021 yılında AFC Compiègne

1 Temmuz 2022 yılında FC Fleury 91 B

11 Ocak 2023 yılında Olym. Charleroi

Clarence Coynault Loriot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clarence Coynault Loriot şuan Olympic Club Charleroi Farciennes takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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