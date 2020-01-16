Clarke Cooper'dan Türkiye'ye yaptırım tehdidi: Süre daralıyor

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı Clarke Cooper, yabancı basın mensupları için düzenlediği basın toplantısında Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alması sebebiyle uygulanması planlanan yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'YE TEHDİT: 'SÜRENİZ DARALIYOR'

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşarı Clarke Cooper, Rusya'dan S-400 alan Türkiye'nin 'yaptığının yanına kâr kaldığını' söylemenin yanlış olacağını söyledi. ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele (CAATSA) Yasası hükümlerinin uygulamaya koyulabileceğini ve Türkiye'nin bu sorunu çözmek için süresinin giderek azaldığını belirtti.

COOPER, TÜRKİYE ÜZERİNDEN DİĞER ÜLKELERE GÖZDAĞI VERDİ

Yaptırımların teknik olarak uygulamaya koyulmadığını ancak Türkiye'nin halihazırda zarar gördüğünü öne süren Cooper, "Türkiye'yi hemen F-35 programından çıkardık. Diğer ülkeler, Türkiye'nin kaybettiklerine ve gelecekte kaybedebileceği şeylere bakıp ders çıkarmalı" dedi.

YAPTIRIMLAR İÇİN TARİH VERDİ

Bu arada The National'e konuşan bir diplomatik kaynak, Türkiye'nin S-400'leri nisan ayında devreye alması halinde yaza kadar yaptırımların uygulanabileceğini ifade etti.