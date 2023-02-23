Claude Goncalves kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claude Goncalves Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claude Goncalves adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claude Goncalves Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claude Goncalves 9 Nisan 1994 tarihinde Propriano şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Portekiz,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Joaquim Claude Gonçalves Araújo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claude Goncalves Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSM Sport & Entertainment yapmaktadır. Claude Goncalves, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Claude Goncalves'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Claude Goncalves Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/claude_goncalves07/

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Claude Goncalves Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claude Goncalves isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.30 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Claude Goncalves Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claude Goncalves futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında AC Ajaccio B

1 Temmuz 2013 yılında AC Ajaccio

1 Temmuz 2016 yılında Tondela

30 Ağustos 2018 yılında Troyes

1 Temmuz 2019 yılında Gil Vicente

1 Temmuz 2021 yılında Ludogorets

Claude Goncalves Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claude Goncalves şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Claude Goncalves Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CA Propriano (-2007), AC Ajaccio (2007-2013)

Portekiz U20 takımında 19 numaralı formasıyla 5 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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