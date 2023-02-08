Claudinei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudinei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudinei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudinei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudinei 8 Şubat 2002 tarihinde Araraquara şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Claudinei Davi Cortes Leme şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudinei Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Claudinei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına - tarihinde katılmıştır. Claudinei'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 23 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Claudinei Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Claudinei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudinei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudinei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Palmeiras U20

1 Ocak 2022 yılında Novorizont. U20

Claudinei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudinei şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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