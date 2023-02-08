Claudinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudinho 24 Eylül 2000 tarihinde Nova Veneza şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Claudio Coelho Salvático şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudinho Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MPX SPORTS yapmaktadır. Claudinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 5 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Claudinho'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Claudinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Claudinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Mart 2020 yılında Atlético-MG U20

30 Mart 2021 yılında Criciúma U20

5 Nisan 2021 yılında Criciúma EC

Claudinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudinho şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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