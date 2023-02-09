Claudinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudinho 19 Mayıs 1990 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Claudio de Souza Denilson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudinho Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Claudinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Claudinho'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Claudinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Claudinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2017 yılında EC São José

30 Kasım 2017 yılında Ypiranga-RS

1 Ocak 2018 yılında Avenida

17 Ocak 2020 yılında Brusque-SC

30 Kasım 2021 yılında Avenida

12 Ocak 2022 yılında Manaus FC

23 Ocak 2023 yılında Ituano

Claudinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudinho şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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