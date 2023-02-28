Claudio Aquino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Aquino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Aquino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Aquino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Aquino 24 Temmuz 1991 tarihinde Adrogué şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Claudio Ezequiel Aquino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Aquino Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Group yapmaktadır. Claudio Aquino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Claudio Aquino'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Claudio Aquino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudio Aquino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Claudio Aquino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Aquino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2008 yılında Ferro U20

1 Ocak 2010 yılında Ferro

7 Ağustos 2012 yılında Defensa

5 Temmuz 2013 yılında Godoy Cruz

21 Ocak 2015 yılında Independiente

20 Temmuz 2016 yılında Fluminense

31 Aralık 2016 yılında Independiente

12 Ocak 2017 yılında Belgrano

30 Haziran 2017 yılında Independiente

25 Temmuz 2017 yılında CA Unión

1 Ağustos 2018 yılında Guaraní

1 Ocak 2020 yılında Cerro Porteño

Claudio Aquino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Aquino şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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