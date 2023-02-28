Claudio Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Araujo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Claudio Araujo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Claudio Araujo {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Claudio Araujo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına - tarihinde katılmıştır. Claudio Araujo'nin Guaireña FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Claudio Araujo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Claudio Araujo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Claudio Araujo şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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