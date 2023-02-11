Claudio Bieler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Bieler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Claudio Bieler kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Claudio Bieler ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Claudio Bieler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Bieler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Claudio Bieler

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Bieler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Bieler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Bieler 1 Mart 1984 tarihinde Vera şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin,Ekvador uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Claudio Daniel Bieler şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Bieler Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Claudio Bieler, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 11 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Claudio Bieler'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Claudio Bielerboyu ve yaşı kaç

Claudio Bieler Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Claudio Bieler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Claudio Bieler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Bieler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında CA Colón

1 Temmuz 2006 yılında Rafaela

30 Haziran 2007 yılında CA Colón

1 Ağu 2007 yılında Colo Colo

29 Ocak 2008 yılında LDU Quito

1 Ocak 2010 yılında Racing Club

1 Şubat 2011 yılında Newell's

30 Haziran 2011 yılında Racing Club

2 Ağu 2011 yılında LDU Quito

1 Ocak 2013 yılında Kansas City

20 Ocak 2015 yılında Quilmes

6 Ocak 2016 yılında Belgrano

7 Ağu 2017 yılında San Martín (T)

20 Mart 2019 yılında Independiente

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

11 Eylül 2020 yılında Rafaela

Claudio Bieler kimdir

Claudio Bieler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Bieler şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Claudio Bieler nereli

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