Claudio Chandia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Chandia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Chandia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Chandia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Chandia {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Şili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Chandia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Ñublense futbol takımında oynamaktadır. CD Ñublense takımına - tarihinde katılmıştır. Claudio Chandia'nin CD Ñublense ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Claudio Chandia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudio Chandia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudio Chandia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Chandia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Chandia şuan CD Ñublense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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