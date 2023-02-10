Claudio Corvalan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Corvalan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Corvalan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Corvalan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Corvalan 23 Mart 1989 tarihinde Santa Isabel şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gastón Claudio Corvalán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Corvalan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Claudio Corvalan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Unión futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Unión takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Claudio Corvalan'nin Club Atlético Unión ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Claudio Corvalan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Claudio Corvalan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Claudio Corvalan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Corvalan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Quilmes

15 Temmuz 2012 yılında Racing Club

30 Temmuz 2014 yılında Newell's

10 Temmuz 2015 yılında Racing Club

11 Temmuz 2015 yılında Arsenal Sarandí

30 Haziran 2016 yılında Racing Club

1 Temmuz 2016 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2018 yılında CA Unión

Claudio Corvalan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Corvalan şuan Club Atlético Unión takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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