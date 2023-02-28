Claudio Espinoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Espinoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Espinoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Espinoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Espinoza 24 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Claudio Enrique Espinoza Espinoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Espinoza Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNOSPORTS yapmaktadır. Claudio Espinoza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unión Española futbol takımında oynamaktadır. Unión Española takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Claudio Espinoza'nin Unión Española ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Claudio Espinoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudio Espinoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudio Espinoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Espinoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Unión Española

Claudio Espinoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Espinoza şuan Unión Española takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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