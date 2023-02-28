Claudio Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Gonzalez 26 Nisan 1990 tarihinde Curicó şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Claudio Iván González Landeros şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Gonzalez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Claudio Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Everton futbol takımında oynamaktadır. CD Everton takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Claudio Gonzalez'nin CD Everton ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Claudio Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudio Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Claudio Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Curicó Unido

1 Ocak 2011 yılında Dep. Linares

1 Ocak 2013 yılında San Antonio

1 Temmuz 2013 yılında San Felipe

1 Temmuz 2015 yılında CD Everton

1 Temmuz 2016 yılında Copiapó

10 Haziran 2017 yılında La Calera

1 Ocak 2019 yılında Cobreloa

3 Ocak 2020 yılında CD Puerto Montt

17 Ocak 2022 yılında Deportes Temuco

21 Temmuz 2022 yılında La Calera

1 Ocak 2023 yılında CD Everton

Claudio Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Gonzalez şuan CD Everton takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.