Claudio Holenstein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Holenstein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Holenstein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Holenstein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Holenstein 10 Eylül 1990 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Holenstein Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Claudio Holenstein, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 7 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Claudio Holenstein'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Claudio Holenstein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudio Holenstein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudio Holenstein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Holenstein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında FC Wil II

1 Temmuz 2008 yılında FC Wil 1900

1 Temmuz 2009 yılında FC Gossau

30 Haziran 2010 yılında FC Wil 1900

1 Temmuz 2014 yılında FC Luzern

13 Ocak 2015 yılında FC Wohlen

30 Haziran 2015 yılında FC Luzern

6 Temmuz 2015 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2016 yılında FC Luzern

7 Temmuz 2016 yılında FC Wacker

7 Temmuz 2017 yılında SC Brühl SG

Claudio Holenstein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Holenstein şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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