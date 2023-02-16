Claudio Kammerknecht kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Kammerknecht Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Kammerknecht adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Kammerknecht Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Kammerknecht 7 Temmuz 1999 tarihinde Emmendingen şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sri Lanka,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Claudio Matthias Kammerknecht şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Kammerknecht Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer and more yapmaktadır. Claudio Kammerknecht, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Claudio Kammerknecht'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Claudio Kammerknecht Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudio Kammerknecht isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudio Kammerknecht Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Kammerknecht futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Freiburg Alt.

1 Temmuz 2014 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2016 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2018 yılında SC Freiburg II

1 Temmuz 2022 yılında Dresden

Claudio Kammerknecht Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Kammerknecht şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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