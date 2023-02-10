Claudio Mosca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Mosca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Mosca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Mosca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Mosca 2 Nisan 1991 tarihinde Bernal şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Claudio Ezequiel Mosca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Mosca Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Claudio Mosca, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste takımına 4 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Claudio Mosca'nin Club Ferro Carril Oeste ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Claudio Mosca Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Claudio Mosca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudio Mosca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Mosca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Arsenal Sarandí

7 Ağu 2012 yılında Nueva Chicago

30 Haziran 2013 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2014 yılında S. Morning

1 Temmuz 2014 yılında Universitario

1 Ocak 2015 yılında Guillermo Brown

1 Ağu 2017 yılında San Martín (SJ)

1 Temmuz 2019 yılında San Martín (T)

4 Mart 2021 yılında San Luis

4 Ağu 2021 yılında Ferro

Claudio Mosca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Mosca şuan Club Ferro Carril Oeste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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