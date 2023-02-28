Claudio Nunez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Nunez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Nunez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Nunez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Nunez 19 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Claudio Ronaldo Núñez Aquino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Nunez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Claudio Nunez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Nacional Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Nacional Asunción takımına 17 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Claudio Nunez'nin Club Nacional Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Claudio Nunez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudio Nunez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudio Nunez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Nunez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2019 yılında Nacional

Claudio Nunez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Nunez şuan Club Nacional Asunción takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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