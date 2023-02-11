Claudio Pombo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Pombo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Claudio Pombo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Claudio Pombo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Claudio Pombo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Pombo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Claudio Pombo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Pombo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Pombo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Pombo 28 Nisan 1994 tarihinde Gualeguaychú şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Claudio Martín Pombo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Pombo Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Claudio Pombo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Martín (Tucumán) futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Martín (Tucumán) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Claudio Pombo'nin Club Atlético San Martín (Tucumán) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Claudio Pomboboyu ve yaşı kaç

Claudio Pombo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Claudio Pombo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Claudio Pombo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Pombo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Huracán Goya

1 Temmuz 2016 yılında Juv. Unida (G)

1 Temmuz 2018 yılında Atl. Tucumán

3 Temmuz 2019 yılında Sarmiento Junin

4 Ocak 2022 yılında Instituto AC

1 Ocak 2023 yılında San Martín (T)

Claudio Pombo kimdir

Claudio Pombo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Pombo şuan Club Atlético San Martín (Tucumán) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Atlético River Plate

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Claudio Pombo nereli

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