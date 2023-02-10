Claudio Riano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Riano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Claudio Riano kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Claudio Riano ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Claudio Riano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Riano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Claudio Riano

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Riano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Riano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Riano 16 Ağu 1988 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Claudio Maximiliano Ramón Riaño şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Riano Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Luis Grillo y Asociados yapmaktadır. Claudio Riano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Aldosivi futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Aldosivi takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Claudio Riano'nin Club Atlético Aldosivi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Claudio Rianoboyu ve yaşı kaç

Claudio Riano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Claudio Riano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Claudio Riano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Riano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2010 yılında CA Talleres

10 Temmuz 2012 yılında San Martín (SJ)

9 Temmuz 2013 yılında Boca Juniors

24 Temmuz 2014 yılında Independiente

17 Temmuz 2015 yılında CA Unión

1 Temmuz 2016 yılında Necaxa

13 Ocak 2019 yılında Rosario Central

21 Temmuz 2020 yılında Central Córdoba

31 Ocak 2023 yılında Aldosivi

Claudio Riano kimdir

Claudio Riano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Riano şuan Club Atlético Aldosivi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Claudio Riano nereli

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