Claudio Salto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Salto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Salto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Salto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Salto 4 Ocak 1995 tarihinde Bragado şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Claudio Gabriel Salto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Salto Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Claudio Salto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Defensores de Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Defensores de Belgrano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Claudio Salto'nin Defensores de Belgrano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Claudio Salto Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Claudio Salto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudio Salto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Salto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında River Plate II

1 Temmuz 2016 yılında Freamunde

30 Haziran 2017 yılında River Plate II

1 Temmuz 2018 yılında Fénix de Pilar

1 Haziran 2020 yılında UAI Urquiza

11 Ağu 2020 yılında Acassuso CF

1 Ocak 2022 yılında CA Güemes

1 Ocak 2023 yılında Def. Belgrano

Claudio Salto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Salto şuan Defensores de Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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