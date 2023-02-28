Claudio Sepulveda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Sepulveda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Sepulveda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Sepulveda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Sepulveda 19 Haziran 1992 tarihinde Rancagua şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Claudio Elías Sepúlveda Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Sepulveda Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Claudio Sepulveda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Claudio Sepulveda'nin Huachipato FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Claudio Sepulveda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudio Sepulveda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudio Sepulveda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Sepulveda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Rangers Talca

31 Aralık 2011 yılında U. Católica

1 Temmuz 2015 yılında Huachipato

30 Haziran 2017 yılında U. Católica

1 Temmuz 2017 yılında Huachipato

Claudio Sepulveda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Sepulveda şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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